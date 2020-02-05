Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade

Компания Cadillac представила свой новый флагманский внедорожник Escalade. Это уже пятое поколение модели, а по сути это премиальная версия Chevrolet Tahoe.

Chevrolet Tahoe и новый Escalade созданы на одной платформе. В новинке применили новые отделочные материалы и вернули в моторную гамму дизельный мотор.

Со сменой поколения и без того большой внедорожник стал еще больше, а его длина выросла на 203 мм до 5382 мм.

Колесная база тоже была увеличена до 3071 мм. В удлинённой версии Escalade ESV теперь длина составляет 5766 мм, а колесная база — 3407 мм.

Американский внедорожник в целом остался полностью узнаваемым. В нем решили оставить вертикальные дневные ходовые огни, при этом головную оптику изменили согласно новому фирменной стилю.

В продаже модель будет предлагаться в версиях: Luxury, Premium Luxury, Platinum и Sport. Во всех комплектациях будут 22-дюмовые колесные диски.



В салоне Cadillac Escalade впервые в истории автопрома установили OLED дисплей диагональю 38-дюймов, а ранее такое решение ранее можно было встретить только в концептах.

OLED панель состоит из трех блоков. Перед водителем она является не сенсорной, и для этого выделили 14,2-дюйма панели.

С левой стороны находится сенсорный 7,2-дюймовый вспомогательный экран, а с правой стороны размещена 16,9-дюймовя сенсорная зона для мультимедийной системы. Акустическая система в новинке от компании AKG.

Несмотря на инновационный экран, в модель вернули аналоговые кнопки управления климатической установкой, а на перчаточном ящике появилась механическая рукоятка. Ранее использовали замок с сенсорной клавишей.

Для нового большого внедорожника будут предлагать восемь вариантов отделки салона, среди которых будет не только кожа, но и дорогая ткань.



Увеличение длины внедорожника позволило увеличить размер между вторым и третьим рядом, также вырос объём багажника.

Теперь он составляет 722 литра, а со сложенным сидениями третьего и второго ряда объём увеличивается до 3089 литров.

В длиннобазной версии объём багажника составляет 1214 литров, а при сложенных сидениях показатель вырастает до 3585 литров.

Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с.

Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор. Стоит отметить, что дизель последний раз для этой модели предлагали 22 года назад. Для ДВС доступна только десятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Что касается подвески, то теперь в Escalade сзади установлена независимая задняя подвеска с пружинами и амортизаторами. Для заказа будет доступна подвеска Magnetic Ride Control с регулировкой жесткости амортизаторов. Еще предложат пневматическую подвеску с регулировкой дорожного просвета.

В базовой версии новая модель будет с задним приводом, а в качестве опции можно заказать полный привод.

Также в качестве опций можно заказать автопилот третьего уровня с лидаром и большим количеством дополнительных датчиков.

Cadillac Escalade в продаже появится в третьем квартале 2020 года. Внедорожник будут производить на заводе в Арлингтоне.

В России представленная модель тоже должна появится, но это скорее всего произойдет в следующем году.