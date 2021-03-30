Первый серийный электрический Hummer EV был продан на аукционе за $2,5 млн

Пикап GMC Hummer EV на аукционе продали за 2,5 млн долларов, а организатором торгов стал аукционный дом Barrett-Jackson.

На мероприятии был продан не только самый первый экземпляр GMC Hummer EV, но и вся первая партия, причем торги длились всего час.

Средняя цена Hummer EV на торгах составила 112 600 долларов (8,5 млн рублей). Когда покупатели получат свои Hummer EV пока не сообщается.

Было только сказано, что первый электрокар, стоимостью 2,5 млн долларов, будет передан клиенту в конце текущего года.

В начале следующего месяца состоится презентация версии Hummer EV с закрытым типом кузова.

После торгов американский автопроизводитель опубликовал и видео-тизер будущей модели.

Напомним, в возрождённом электрическом внедорожнике «Хамер» установлена 1014-сильная силовая установка и полноуправляемое шасси.

