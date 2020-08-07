Американская компания Cadillac провела презентацию электрокроссовера, получившего название Cadillac Lyriq.

Сообщения об этом автомобиле появились еще в прошлом году и недавно Cadillac представил электрический кроссовер Cadillac Lyriq, но не рассекретил все подробности.

В частности, бренд показал внешность новинки и рассказал об оснащенности. Было отмечено, что Cadillac Lyriq на 80-85% готов к серийному производству.

В модели заявлено использование аккумулятора Ultium, которая является инновационной, а также почти идеальное распределение по осям. Аккумулятор должен обеспечить около 438 км пробега. Данные о силовой установке и динамические характеристики новинки не раскрывают.

Однако, как рассказали в Cadillac, они при создании Cadillac Lyriq особое внимание уделили дизайну, а в салоне появится 33-дюймовый дисплей с самой высокой плотностью пикселей в автомобильной промышленности.

Еще необычным в салоне автомобиля будет проекционный дисплей с виртуальными панелями, где на одной будут подсказки навигации, а на другой отображаться скорость и направление движения.

В списке оснащенности кроссовера будет еще и инновационный круиз-контроль, в которой есть функция смены полосы движения автоматически, а также парковка машины дистанционно. Cadillac Lyriq должен выйти на рынок в 2021 году.