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Cadillac представил электрический кроссовер Cadillac Lyriq

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Американская компания Cadillac провела презентацию электрокроссовера, получившего название Cadillac Lyriq.
Сообщения об этом автомобиле появились еще в прошлом году и недавно Cadillac представил электрический кроссовер Cadillac Lyriq, но не рассекретил все подробности.

В частности, бренд показал внешность новинки и рассказал об оснащенности. Было отмечено, что Cadillac Lyriq на 80-85% готов к серийному производству.

В модели заявлено использование аккумулятора Ultium, которая является инновационной, а также почти идеальное распределение по осям. Аккумулятор должен обеспечить около 438 км пробега. Данные о силовой установке и динамические характеристики новинки не раскрывают.

Cadillac представил электрический кроссовер Cadillac Lyriq

Однако, как рассказали в Cadillac, они при создании Cadillac Lyriq особое внимание уделили дизайну, а в салоне появится 33-дюймовый дисплей с самой высокой плотностью пикселей в автомобильной промышленности.

Еще необычным в салоне автомобиля будет проекционный дисплей с виртуальными панелями, где на одной будут подсказки навигации, а на другой отображаться скорость и направление движения.

Cadillac представил электрический кроссовер Cadillac Lyriq

В списке оснащенности кроссовера будет еще и инновационный круиз-контроль, в которой есть функция смены полосы движения автоматически, а также парковка машины дистанционно. Cadillac Lyriq должен выйти на рынок в 2021 году.

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