Названы ТОП-10 самых продаваемых SUV в РФ по итогам февраля 2021 года

Согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса самой продаваемой маркой в России остается Лада, а самым востребованным автомобилем в прошлом месяце снова стала Гранта.

А вот среди кроссоверов самым продаваемым остается Hyundai Creta, реализованный в количестве 6 676 штук.

На втором месте в ТОП-10 самых продаваемых SUV в РФ по итогам февраля 2021 года располагается LADA Niva.

Этот автомобиль был продан в количестве 4 369 экземпляров, что на 29% больше, чем годом ранее.

Следом за российской моделью в списке оказался японский кроссовер Toyota RAV4, продажи которого также выросли.

В прошлом месяце эта модель была продана в количестве 3 869 штук, что на 5% больше. Volkswagen Tiguan и Renault Duster входят в первую пятерку лидеров с показателями 2 733 и 2 246 единиц.

Но если первый показал отрицательную динамику на 7%, то продажи второго увеличились на 10%.

Вторая пятерка самых популярных кроссоверов в России выглядит следующим образом:

Mazda CX-5 (2183 ед., +35%),

KIA Sportage (2164 ед., -1%),

Nissan Qashqai (1968 ед., -25%),

Nissan X-Trail (1753 ед., -12%),

Renault Kaptur (1619 ед., -7%).