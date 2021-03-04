Названы ТОП-10 самых продаваемых SUV в РФ по итогам февраля 2021 года

Согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса самой продаваемой маркой в России остается Лада, а самым востребованным автомобилем в прошлом месяце снова стала Гранта.
А вот среди кроссоверов самым продаваемым остается Hyundai Creta, реализованный в количестве 6 676 штук.
На втором месте в ТОП-10 самых продаваемых SUV в РФ по итогам февраля 2021 года располагается LADA Niva.
Этот автомобиль был продан в количестве 4 369 экземпляров, что на 29% больше, чем годом ранее.
Следом за российской моделью в списке оказался японский кроссовер Toyota RAV4, продажи которого также выросли.
В прошлом месяце эта модель была продана в количестве 3 869 штук, что на 5% больше. Volkswagen Tiguan и Renault Duster входят в первую пятерку лидеров с показателями 2 733 и 2 246 единиц.
Но если первый показал отрицательную динамику на 7%, то продажи второго увеличились на 10%.
Вторая пятерка самых популярных кроссоверов в России выглядит следующим образом:
Mazda CX-5 (2183 ед., +35%),
KIA Sportage (2164 ед., -1%),
Nissan Qashqai (1968 ед., -25%),
Nissan X-Trail (1753 ед., -12%),
Renault Kaptur (1619 ед., -7%).
Модель Hyundai Creta стала лидером по продажам среди кроссоверов в РФ в 2020 году
Обновленный кроссовер Hyundai Creta для России засветился на фото