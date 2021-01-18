В прошлом году самым востребованным кроссовером на российском авторынке по-прежнему остается Hyundai Creta.

Россияне в 2020 году приобрели 73 537 новых единиц модели. Модель Hyundai Creta стала лидером по продажам среди кроссоверов в РФ в 2020 году, которая одна из немногих показала положительную динамику продаж.

Продажи этого автомобиля выросли на 3%. Японский кроссовер Toyota RAV4 показал второй результат. Его объемы продаж в прошлом году составили 36 433 шт., а это оказалось сразу на 19% больше.

Следом за этим кроссовером оказался Volkswagen Tiguan с показателем 32 982 ед. Популярность этого автомобиля снизилась на 11%.

Рено Дастер и Лада 4х4 расположились на четвертом и пятом месте соответственно с объемами продаж 31 640 и 29 089 ед. В первом случае продажи сократились на 19%, а во втором – на 9%.

Модель KIA Sportage (28190 ед., -18%) оказалась шестой, а на седьмой позиции расположился Nissan Qashqai (22110 ед., -12%).

Еще в десятке лидеров оказались Hyundai Tucson (22107 ед., -3%), Skoda Kodiaq (20578 ед., -18%), Renault Kaptur (20284 ед., -21%).