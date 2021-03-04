Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в феврале 2021 года выросли на 0,8%

В Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж новых автомобилей на рынке за февраль.

В отчетный период, как оказалось, продажи новых легковых машин и LCV в РФ выросли на 0,8%, а объем авторынка составил 120 081 ед.

При этом за первые два месяца года наблюдается отрицательная динамика. Продажи авто в период январь-февраль сократились на 1,4% до 215 294 шт. Автомобили марки LADA все также остаются самыми продаваемыми.

АвтоВАЗ в феврале продал 28 272 авто, что на 13% больше. Второй результат продемонстрировала KIA с показателем 16 516 ед., что на 4% меньше.

Третье место оказалось за маркой Hyundai, дилеры которой продали 13 841 автомобиль, а это оказалось на 4% хуже.

Renault и Toyota расположились на четвертой и пятое строчке самых популярных производителей с результатами 10 171 и 7 640 ед.

Если у первой продажи остались на уровне февраля 2020 года, то у японской компании падение составило 7%.

В десятке самых популярных автомобильных брендов оказались:

Skoda (7 029 ед., +35%),

Volkswagen (6 882 ед., -8%),

Nissan (4 750 ед., -17%),

ГАЗ (3250 ед., -15%),

Mazda (3 210 ед., +47%).