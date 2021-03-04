Названы самые популярные на российском рынке автомобили в феврале 2021 года

О производителях, которые реализовали в России больше всего своих авто сообщалось ранее, а сейчас названы самые популярные модели авто.

Так, в феврале этого года бестселлером российского рынка снова стала LADA Granta, которая в январе уступила лидерство KIA Rio.

Гранта разошлась тиражом в количестве 9 690 штук, что на 2% больше. При этом KIA Rio показал прирост продаж на 8%, но объёмы составили 8 773 ед.

Только на третьей строчке расположилась Веста, реализованная в количестве 8 745 штук, а это больше на 8% в сравнении с таким же периодом 2020 года.

Hyundai Creta стал четвертым в общем зачете и остается лидером по продажам в своем сегменте. Его результат в феврале – 6 676 проданных штук, что на 1% больше.

Hyundai Solaris, как сообщает агентство «Автостат», расположился на пятой строчке в рейтинге самых продаваемых с показателем 5 514 ед., что на 24% больше.

Внедорожники LADA Niva оказались следующими в списке с ростом продаж на 29% до 4 369 ед. Также в рейтинге наиболее востребованных моделей значатся: Volkswagen Polo (3 880 ед.), Toyota RAV4 (3 869 ед.), LADA Largus (2 824 ед.) и Skoda Rapid (2 755 ед.).