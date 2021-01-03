Объявлены десять главных автомобильных новинок для РФ в 2021 году

В 2021 году на российском рынке стоит ожидать большое количество новых автомобилей, причем обновления будут не только среди зарубежных моделей, но также и отечественных.

Журналисты «РГ» назвали ТОП-10 самых ожидаемых авто текущего года. Так, на первом месте оказался новый японский кроссовер Mazda CX-30.

Для нашего рынка его будут собирать на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Компактный кроссовер будет предлагаться по цене от 1,6 млн рублей.

Также в текущем году стоит ожидать обновленную версию флагманского кроссовера от чешского автопроизводителя Skoda.

Skoda Kodiaq после обновления получил ряд изменений во внешности и интерьере, в том числе должна появится новая оптика и новые опции.

Сколько будет стоить рестайлинговая версия Kodiaq пока неизвестно, но возможно больше всего россияне ждут обновления самых продаваемых кроссоверов — Renault Duster и Hyundai Creta.

Первый на российском рынке будет предлагаться после смены поколений. В нем изменится моторная гамма и внешность. При этом кроссовер останется полностью узнаваемым и во многом похож с купеобразным Arkana.

Hyundai Creta предположительно для нашего региона не получит серьёзных изменений, при этом кроссовер будет переработан с учётом потребностей россиян и эксплуатации в разных регионах.

Обновленная Creta поступит в продажу летом 2021 года. Volkswagen в текущем году в Россию привезет восьмое поколение самой популярной в ЕС модели — Volkswagen Golf.

Сообщается, что хэтчбек будет предлагаться всего в двух версиях: Exclusive и GTI.

Первая будет предлагаться со 150-сильным силовым агрегатом, а вторая версия уже будет оснащена 2,0-литровым 245-сильным ДВС.

Также в России в 2021 году в продаже появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, Kia Carnival, Genesis GV70, а также отечественные Lada Largus и Lada Niva Travel, причем последний уже поступил в производство и скоро его стоит ожидать в дилерских центрах Lada.