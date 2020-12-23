Renault Duster второго поколения в России останется без дизельного двигателя

Как и предполагалось, новый Renault Duster в России будет комплектоваться турбированным 1,3-литровым мотором, который также устанавливают в купеобразный кроссовер Arkana.

Журналистам «РГ» удалось узнать, что в новом поколении Duster не будет дизельного мотора, который сейчас устанавливается на текущую версию российского кроссовера.

Ему на смену придет 150-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра. Также новый Duster можно будет купить с 114-сильным 1,6-литровым атмосферным ДВС.

Для этого агрегата будет предлагаться только механическая трансмиссия, а вот у турбированный двигатель можно будет заказать с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Помимо того, что моторную гамму покинет дизельный мотор, французский кроссовер лишится 2,0-литрового 143-сильного бензинового агрегата.

По слухам, Renault Duster второго поколения начнут производить 22 января 2021 года, а вот когда товарные экземпляры доберутся до дилеров пока неизвестно.