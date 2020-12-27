«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Niva с внешностью Toyota RAV4

Первые обновленные экземпляры внедорожника встали на конвейер 1 декабря, о чем сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».
Модель Lada Niva получила обновление, после которого она стала похожа на Toyota RAV4. Все подробности об изменениях, а также стоимость и комплектации пока не раскрываются.
Первым экземпляром, который был выпущен, стал вариант с приставкой к названию Off-road. Такая модификация отличается внедорожными шинами, обвесом из неокрашенного пластика и штатным шноркелем.
Кроме этого, в такой версии имеется высокий клиренс, энергоемкая подвеска и система полного привода. Также стоит отметить, что внедорожник после обновления выйдет в продажу с полным названием Niva Travel.
В отличие от предшественника модель получила более современный дизайн, причем немало изменений произошло в передней части.
Кроме этого, в Niva Travel заявлен более просторный салон, удобные сидения, мультимедийная система. Улучшенная шумо- и виброизоляция, а также мощный кондиционер.
Другие подробности об автомобиле будет раскрыты позднее.