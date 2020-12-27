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«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Niva с внешностью Toyota RAV4

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Первые обновленные экземпляры внедорожника встали на конвейер 1 декабря, о чем сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Niva с внешностью Toyota RAV4
Модель Lada Niva получила обновление, после которого она стала похожа на Toyota RAV4. Все подробности об изменениях, а также стоимость и комплектации пока не раскрываются.

Первым экземпляром, который был выпущен, стал вариант с приставкой к названию Off-road. Такая модификация отличается внедорожными шинами, обвесом из неокрашенного пластика и штатным шноркелем.

«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Niva с внешностью Toyota RAV4

Кроме этого, в такой версии имеется высокий клиренс, энергоемкая подвеска и система полного привода. Также стоит отметить, что внедорожник после обновления выйдет в продажу с полным названием Niva Travel.

В отличие от предшественника модель получила более современный дизайн, причем немало изменений произошло в передней части.

Кроме этого, в Niva Travel заявлен более просторный салон, удобные сидения, мультимедийная система. Улучшенная шумо- и виброизоляция, а также мощный кондиционер.

Другие подробности об автомобиле будет раскрыты позднее.

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