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Автопроизводитель Genesis представил новый кроссовер GV70

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Премиальная корейская компания Genesis представила свой новый кроссовер Genesis GV70. На глобальном рынке эта модель будет конкурировать с такими популярными моделями как BMW X3, Mercedes-Benz GLC, а также Audi Q5.
В модельном ряду автопроизводителя новинка расположится ниже GV80, который сейчас является флагманским представителем SUV.

В Европе Genesis GV70 в продаже появится в следующем году. Ожидается, что модель поступит в продажу и на российском рынке, но когда именно пока неизвестно.

GV70 получил стилистику GV80. Так, у новинки такая же двухэтажная оптика и массивная радиаторная решетка.

Автопроизводитель Genesis представил новый кроссовер GV70

В салоне новинки, как и у старшей модели, установлена цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и шайба управления автоматической трансмиссией.

Genesis GV70 представлен в двух версиях — обычной и Sport. Последняя выделяется более агрессивной внешностью иными патрубками выхлопной системы и 21-дюймовыми колесными дисками.
На презентации Genesis GV70 не стали раскрывать все технические характеристики, поэтому достоверно пока неизвестно с какими моторами кроссовер поступит в продажу.

Автопроизводитель Genesis представил новый кроссовер GV70

По слухам, под капотом будут устанавливать 2,5-литровый Theta III с 304-сильной отдачей, а также 3,5-литровый 380-сильный агрегат.

Трансмиссия для GV70 будет предлагаться только восьмиступенчатая автоматическая с задним приводом или системой полного привода.

Зарубежные профилирующие издания сообщают, что у кроссовера еще может появиться полностью электрическая версия, а вот дизельного GV70 пока ожидать не стоит.

Автопроизводитель Genesis представил новый кроссовер GV70 Автопроизводитель Genesis представил новый кроссовер GV70

genesis Genesis GV70
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