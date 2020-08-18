Представлен новый минивэн Kia Carnival, который появится в России

Компания Kia официально представила новое поколение своего автомобиля, который появится на российском рынке и уже даже названы предварительные сроки выхода.

Четвертая генерация Kia Carnival приедет в Россию в течение следующего года, но более точные сроки будут объявлены дополнительно.

В Южной Корее старт продаж запланирован на третий квартал года и там его будут предлагать по цене от 31,6 млн вон или около 1,9 млн рублей.

Для местного рынка минивэн компания предложит в нескольких модификациях, а именно в 7-, 9- и 11-местных версиях.

В салоне автомобиля будет установлено два экрана по 12,3 дюйма, а в списке оборудования он получит адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и систему автоматического торможения.

В линейке двигателей будут дизельные и бензиновые установки, работающие в паре с 8-скоростным автоматом.

Речь идет о 3,5-литровом шестицилиндровом ДВС с отдачей 294 л.с. и такого же объёма двигателя, но мощностью 272 л.с.

Дизельная линейка будет представлена 2,2-литровой установкой мощностью 202 л.с. Какие моторы получит минивэн в России пока не сообщается.

В основе нового Kia Carnival расположилась платформа, созданная специально для среднеразмерных автомобилей.

Это новая платформа, с которой Kia Carnival еще и выделили в отдельный класс с названием GUV (Grand Utility Vehicle – большой утилитарный автомобиль).

Габариты модели теперь составляют: 5 155/1 995 /1 740 мм, расстояние между осями – 3 090 мм.