Назвали главные новинки SUV на авторынке России в 2021 году

Автомобильные эксперты в России подготовили рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые в течение 2021 года появятся в продаже.

К сегменту SUV приковано немало внимания, ведь именно такие автомобили в России, да и во всем мире пользуются большой популярностью.

За последние несколько лет в нашей стране появилось немало новых кроссоверов, некоторые из них уже входят в десятку самых продаваемых.

Тем не менее в этом году автопроизводители тоже порадуют выходом новых моделей, одной из которых станет Mazda CX-30.

Известные подробности о российской модификации этом модели уже публиковались. Добавим, что этот кроссовер поступит в продажу по цене от 1,65 млн рублей.

Еще в РФ поступит в продажу китайский кроссовер Geele Atlas Pro с двигателем от Volvo. Третьей новинкой SUV станет новая генерация кроссовера Hyundai Creta, о котором уже также сообщалось ранее.

Ожидаемым в России является и кроссовер Renault Duster нового поколения, а также в нашу страну привезут еще и полностью электрический Volvo XC40 Recharge.

В списке главных новинок SUV на авторынке России в 2021 году еще значатся новый Land Rover Discovery, купеобразный Infiniti QX55 и новое поколение Cadillac Escalade.

Источник: carsweek.ru.