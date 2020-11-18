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Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55

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Презентация нового кроссовера от Infiniti прошла в онлайн-формате. На презентации показали не только купеобразный кроссовер, но также раскрыли его характеристики и сказали, что модель появится в России.
Infiniti QX55 в продаже появится только весной следующего года и сначала на рынке США. Он будет предлагаться с турбомотором с изменяемой степенью сжатия. Отдача этого силового агрегата составляет 249 лошадиных сил при 380 Нм крутящего момента.

Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55

Infiniti QX55 является наследником всем известного FX, причём в новой модели явно выражено дизайнерское упоминание классической модели.

Технически Infiniti QX55 практически повторяет QX50, у новинки только по-другому перенастроена шасси.

Японская компания обещает, что купеобразная версия будет более спортивной. В салоне QX55 офрмление практически такое же как и у его донора QX50.

Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55

Под капотом кроссовера установлен 2,0-литровый VC-Turbo. Этот мотор получил систему изменяемой степени сжатия. Этот силовой агрегат работает только с вариатором и системой полного привода.

Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55

Новинка также получила адаптивное рулевое управление без физической связи рулевого колеса и передних колес. При этом в базовой версии QX55 будет устанавливаться классическое рулевое управление.

Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55
Infiniti QX55 в США появится весной 2021 года, а чуть позже его привезут на российский рынок, но какие именно комплектации доберутся до РФ пока неизвестно.

Infiniti привезет в Россию новый купе-кроссовер Infiniti QX55

На рынке Infiniti QX55 будет конкурировать с Mercedes-Benz GLC Coup и BMW X4. Ожидается, что японская модель будет стоить дешевле, чем немецкие конкуренты.

Сейчас Infiniti QX50 в российских дилерских центрах стоит от 3,1 до 4,3 миллиона рублей.

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