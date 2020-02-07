Новый кроссовер Hyundai Creta представили официально

На открывшейся выставке Auto Expo в Нью-Дели компания Hyundai показала кроссовер Creta второго поколения для индийского рынка.



Новый Hyundai Creta очень сильно напоминает Hyundai ix25, который продается в Китае, где также сменил поколение. Теперь автомобиль для Индии имеет новую внешность, оформление салона и обновленную моторную гамму.

Российская версия Креты будет похожа на индийский вариант в техническом плане. От китайской версии модификация для Индии отличается решеткой радиатора, оформлением колесных дисков и расположением шильдиков.

Габариты автомобиля немного увеличились, а вот об изменениях в салоне раскрывать не стали, но журналисты сфотографировали его через стекло.

Благодаря этому стало известно, что в новом кроссовере не будет вертикального дисплея мультимедийной системы, как у Креты для Китая.

Там установлен обычный 10,25-дюймовый сенсорный экран. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена бензиновым и дизельным ДВС. Первый имеет объём 1,5 литра и мощность 115 л.с., а второй будет 1,4-литровым с отдачей 140 лошадиных сил.

Последний предложат с семискоростной роботизированной КП с двумя сцеплениями, а дизельный двигатель будет работать с шестискоростной механикой или автоматом. Системы полного привода не предусмотрено.

Также компания расширила список опций, где появилась вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша и светодиодная оптика с базовой комплектации.

В продажу новое поколение автомобиля поступит в марте. Ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации. Актуальная версия кроссовера продается в Индии за 1 млн рупий или около 885 тыс. рублей.

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