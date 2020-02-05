Новый кроссовер Kia Sonet представлен официально

Kia на мотор-шоу Auto Expo 2020 в Индии представила свой маленький кроссовер Sonet, который пока показали в качестве концепта, но во втором квартале появится уже серийная версии «паркетника».

Kia за счет Sonet расширит модельную гамму в Индии, а пока корейская компания предлагает кроссовер Seltos и минивэн Carnival.

Kia Sonet длиной не более четырех метров. В Индии автомобили с такой длиной создают в связи тем, что предоставляются налоговые льготы.

В целом Seltos создан на одной платформе с Hyundai Venue, при этом концепт выполнен в фирменном стиле и внешне ничего общего не имеет со своим родственником.

На мотор-шоу концепт был продемонстрирован со светодиодной оптикой, выдвижными ручками и 16-дюймовыми колесными дисками.

Серийный вариант кроссовера будет значительно проще.



Пока была раскрыта только внешность Kia Sonet, но на презентации было сказано, что кроссовер получит мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и качественную акустическую систему.



Под капотом серийного кроссовера будут устанавливать 83-сильный 1,2-литровый бензиновый мотор, литровый 120-сильный бензиновый турбодвигатель и 1,4-литровый турбодизель с 90-сильной отдачей.

Трансмиссию для ДВС предложат механическую или роботизированную, а привод у Sonet будет только передний. Ожидается, что Kia Sonet в дальнейшем будет предлагаться на глобальном рынке.