Hyundai рассказала о новинках второй половины 2020 года для РФ

Компания Hyundai уже скоро представит новинки для российского рынка, о чем рассказали представители российского подразделения.

Как сообщает autonews.ru, ссылаясь на управляющего директора ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, уже в октябре в нашу страну привезут автомобиль Elantra новой генерации, который впервые дебютировал весной.

Российские спецификации этой модели пока неизвестны. Месяцем позднее в продажу должен поступить флагманский Palisade.

Его продажи планируют начать в ноябре, и к тому времени он пройдет сертификацию. Пока же подробности о российской версии этой модели держатся в секрете.