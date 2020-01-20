Hyundai зарегистрировала в России торговый знак Palisade

Этот шаг компании подтверждает ее намерение начать в России продажи своего большого внедорожника.



Ранее автопроизводитель в России запатентовал внешность автомобиля, однако патентные изображения в базе Роспатента еще не повод для его продаж в стране, так как таким образом компании защищают свои права.

Однако заявка на регистрацию товарного знака Palisade дает основание утверждать, что внедорожник будут продавать в нашей стране.

Следующим шагом компании станет оформление ОТТС, дающего право на продажи автомобиля. Уже тогда станут известны спецификации модели для российского рынка.

Пока же неизвестно, с какими силовыми установками новый Palisade появится в России. Ожидается, что старт продаж состоится уже во второй половине 2020 года.

Сейчас флагман представлен не только в Южной Корее, но и недавно вышел на рынок США и Канады.

По предварительным данным, модель будут поставлять в нашу страну в виде машинокомплектов, а его сборка будет организована на заводе в Калининграде.

В России появится кроссовер Audi Q5 от тюнинг-ателье ABT.