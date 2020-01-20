В России появится кроссовер Audi Q5 от тюнинг-ателье ABT



Его продажи планируют начать в следующем месяце, а стоимость будет объявлена дополнительно.

Продажами доработанного кроссовера будет заниматься компания Audi, а Audi Q5 ABT Edition это совместный проект, представляющий собой лимитированную версию.

Отличаться такой автомобиль от обычной версии будет более спортивной внешностью, где изменятся бамперы, появятся накладки на пороги, новая выхлопная система и спойлер на крышке багажника.

В техническом плане изменений не произошло и спецверсия будет предлагаться с 2,0-литровым 249-сильным двигателем.

Разгон будет осуществляться за 6,3 секунды, а максимальная скорость составит 237 км/ч. Дополнительные подробности станут известны в феврале.

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