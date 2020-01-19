Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

В основном в Сети появляются рейтинги лучших и наиболее продаваемых автомобилей, при этом списки менее востребованных массовых авто мало кто составляет.



Исправить ситуацию решили журналисты «Российской газеты», которые назвали 10 кроссоверов, оказавшихся ненужными россиянам.

В частности, в список включили модели, объёмы продаж которых не превысили 250 экземпляров за 2019 год. Так, на первой строчке располагается китайский кроссовер Chery Tiggo 2, который был продан за прошлый год в количестве 251 ед.

К слову недавно сообщалось, что компания завершила продажи Chery Tiggo 2 в России и готовит ему замену в виде модели с приставкой к названию Pro.

Этот автомобиль должен поступить в продажу до конца года. Кроссовер Honda Pilot оказался на второй строчке, показав результат 228 единиц.

Предполагается, что на небольшие объёмы реализации в данном случае повлияла стоимость, ведь минимальная цена составляет 3,2 млн рублей. Jeep Renegade также оказался в рейтинге с результатом 176 проданных экземпляров.

При этом стоит отметить, что эта модель является самой доступной в линейке марки и предлагается по цене от 1,5 млн рублей.

Китайский кроссовер Brilliance V5 также не пользуется спросом на российском рынке. Его продажи за 2019 год составили 165 ед. На пятой строчке рейтинга располагается Jeep Cherokee, реализованный в количестве всего 127 экземпляров.

Рамный внедорожник Foton Sauvana находится на шестой строчке. Дилеры марки в прошлом году реализовали 125 единиц модели. Еще четыре строчки в рейтинге заняли Lifan X70 (87 ед.), HTM Laville (58 ед.), Peugeot 2008 (37 ед.) и HTM Boliger (11 ед.).