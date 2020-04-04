В РФ кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже

Новый внедорожник Hyundai Palisade официально в нашей стране в продаже еще не появился, хотя торговая марка Palisade и внешность автомобиля ранее были зарегистрированы в России.

При этом на рынке подержанных автомобилей все чаще появляются объявления о продаже внедорожника.

Официально Hyundai Palisade должен появится в продаже во второй половине года, а пока желающие стать обладателем модели могут обратиться на вторичный рынок.

Как заметили журналисты «Российской газеты» первое объявление о продаже Palisade появилось еще летом прошлого года.

Но теперь объявлений о продаже таких внедорожников стало больше и в основном их продают в Подмосковье, Петербурге и Самаре.

Два экземпляра с пробегом 12 тыс. км продают за 4,3 и 3,95 млн рублей, а еще один имеет пробег 4 700 км и за него просят 3,7 млн рублей.