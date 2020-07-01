Названы ушедшие с российского рынка в июне автомобили

В первый месяц лета российский авторынок покинули несколько автомобилей, но при этом новинок в июне оказалось гораздо больше.

Российские аналитики из «Автостат» подвели итоги рынка и составили список автомобилей, которые покинули авторынок и появились в продаже.

Так, россиянам перестали быть доступны для покупки кроссоверы Haval H2, а еще наш рынок окончательно покинули модели Renault Dokker и Dokker Stepway.

То есть за месяц с рынка ушли три автомобиля. Однако при этом в России возобновились продажи бюджетных автомобилей от марки Chevrolet.

Еще в дилерских центрах появился обновленный кроссовер Renault Kaptur, а также поступил в продажу новый купе-кроссовер KIA XCeed.

У автомобилей – Foton Sauvana, Haval F7x, Lexus ES250 и NX200, Porsche Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, Skoda Superb и Volkswagen Tiguan расширился список комплектаций, а Skoda Rapid получила специальную версию с названием Hockey Edition.