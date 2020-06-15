В России начали продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Эти автомобили были анонсированы в России еще в феврале, а их продажи должны были начаться еще в марте.

Но в связи с пандемией коронавируса поставки были перенесены на июнь. Недавно в России объявили о начале продаж бюджетных автомобилей Chevrolet, которые ранее были представлены в стране под брендом Ravon.

Под этом маркой ранее предлагали перелицованные Chevrolet, но в связи с новой стратегией развития было принято решение ликвидировать бренд Ravon и начать продажи автомобилей под маркой Chevrolet. Их сборка осуществляется на предприятии в Узбекистане.

В России стали доступны для покупки три модели. Первая это хэтчбек Chevrolet Spark (Ravon R2). Его продают по цене от 719 900 рублей.

Он представлен в версии с 1,2-литровым 85-сильным двигателем, пару которому составляет 4-ступенчатый автомат.

Уже в начальной комплектации для автомобиля доступна магнитола, есть кондиционер и две подушки безопасности. Второй моделью стад седан Chevrolet Nexia (ранее Ravon Nexia R3).

Он доступен с полуторалитровым ДВС мощностью 105 лошадиных сил и механической коробкой передач. Его стоимость составляет 739 900 рублей.

Комплектация с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией оценена в 799 900 рублей. Третьей бюджетной моделью Chevrolet становится седан Cobalt (Ravon R4).

В этом автомобиле установлен такой же двигатель как в Nexia, но его цены составляют 749 900 и 839 000 рублей за вариант с механикой и автоматом соответственно.