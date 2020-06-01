Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Дилеры KIA начали прием заказов на купеобразный кроссовер KIA XCeed, модель для российского рынка собирается на заводе «Автотор» в Калининграде.

Базовая комплектация KIA XCeed стоит от 1 499 990 рублей, а самая дорогая версия покупателю обойдется в 2 039 900 рублей.

Для модели доступны турбированные моторы 1,4 T-GDI и 1,6 T-GDI мощностью 140 и 200 л.с. соответственно.

Трансмиссия для кроссовера доступна исключительно роботизированная семидиапазонная. Привод у KIA XCeed только передний.

Что касается габаритов, то длина KIA XCeed составляет 4395 мм, ширина — 1826 мм, а высота — 1495 мм.

В основе купеобразного кроссовера лежит тележка от Ceed третьего поколения, при этом у новинки полностью оригинальный кузов за исключением передних дверей.

Клиенты могут выбрать модель в одной из четырех комплектаций, где базовой является Luxe, в которой уже есть 6 подушек безопасности, 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, круиз-контроль, камера заднего вида и подогрев передних сидений и руля.

В версии Prestige уже добавляются автопарковщик и элеткропривод открывания пятой двери.

Стоимость такой версии составляет 1 669 900 рублей. Версия Premium+ оценивается в 1 929 900 рублей. В нее уже добавили цифровую панель приборов, панорамный люк с электрическим приводом, увеличенный до 10-дюймов экран мультимедийной системы и беспроводная зарядка для смартфонов.

В новинке еще есть система Drive Wise, которая отслеживает мертвые зоны, удерживает автомобиль в полосе движения и следит за состоянием водителя.

Самой дорогой версией кроссовера является Premium. В ней уже установлен 200-сильный мотор, акустическая система JBL с шестью динамиками и сабвуфером, алюминиевые накладки на педали и 18-дюймовые колесные диски с покрышками Continental. Стоимость такой комплектации 2 039 900 рублей.