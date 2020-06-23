Два кроссовера китайского бренда уже не присутствуют на официальном сайте, но у некоторых дилеров еще остались небольшие запасы.

Авторынок РФ покинули два кроссовера Haval, а именно H2 и H6.

Среди китайских автомобилей эти модели были одними из наиболее востребованных, но это уже устаревшие модели, которые скоро будут заменены новинками.

Ранее в Haval анонсировали расширение модельного ряда. После ухода H2 и H6 в продаже останется четыре модели бренда, которые собираются на предприятии в Тульской области.

Что касается уходящих кроссоверов, то Н2 предлагался по цене от 1 128 000 рублей, а минимальная цена Н6 составляла 1 188 000 рублей.