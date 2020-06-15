

Сегодня 15 июня Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России, представленного в трех комплектациях Life, Drive, Style и специальной версии Edition One.

Сборка автомобиля осуществляется на предприятии в Москве. Напомним, что в основе модели теперь располагается платформа Arkana.

Внешне Renault Kaptur мало чем отличается от предшественника, но вот в техническом плане и салоне произошло немало изменений.

В том числе кроссоверу достался и новый турбиированный двигатель. При этом в базовом исполнении модель представлена с 1,6-литровым 114-сильным мотором, пару которому составляет пятискоростная механика.

Самый доступный вариант автомобиля оценили в 1 075 000 рублей, тогда как топовая комплектация с новым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил обойдется от 1 235 000 рублей.

Что касается специальной версии Edition One, то ее стоимость составляет 1 440 000 и 1 515 000 рублей за передне- и полноприводную версии соответственно.