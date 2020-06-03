Кроссовер после обновления был представлен в прошлом месяце, а теперь российский офис рассказал о стоимости и комплектациях.



Так, были названы российские цены на обновленный Renault Kaptur, который теперь имеет новый салон, рулевой механизм и новый турбированный двигатель объёмом 1,3 литра. Новинка уже предлагалась для заказа в самой дорогой версии Edition One.

Стоимость этой модификации ранее была известна и составляет 1 440 000 рублей. Теперь же стали известны цены на более доступные комплектации.

Так, в минимальной комплектации автомобиль предлагается по цене 1 020 000 рублей за вариант с пятискоростной механикой и 1 075 000 рублей за версию с вариатором.

В базовой версии Life уже будет две подушки безопасности, кондиционер, элетростеклоподъемники, система бесключеового доступа, дистанционного запуска двигателя, а также колесные диски на 16 дюймов и другое.

Следующая комплектация – Drive и она уже будет стоить от 1 100 000 до 1 335 000 рублей в зависимости от двигателя и типа трансмиссии. В ней уже будет предлагаться и базовый 1,6-литровый ДВС и новый турбомотор.

Система привода может быть как на переднюю, так и на обе оси. В списке оснащенности будут еще и боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, кожаный руль, двухцветные колеса и другое.

В комплектации Style обновленный кроссовер обойдётся по цене от 1 235 000 до 1 415 000 рублей, но в этом исполнении не будет доступен базовый 1,6-литровый двигатель и механика. Обновленные Renault Kaptur можно заказать онлайн, тогда как в продаже они должны появится в середине месяца.