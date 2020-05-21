Renault сегодня провела презентацию обновленного кроссовера Kaptur. Показ модели для российского рынка состоялся онлайн, и старт продаж модели тоже будет онлайн через официальный сайт компании.
Renault представила новый кроссовер Renault Kaptur
Renault Kaptur теперь создан на платформе Arkana. От этого купеобразного кроссовера модели еще достался 1,33-литровый 150-сильный турбомотор, пришедший на смену 2,0-литровому атмосферному агрегату.
Базовый 1.6 мощностью 114 л.с. оставили в строю, а он как и ранее, будет предлагаться с механической или бесступенчатой трансмиссией, а вот для турбомотора будет доступна только бесступенчатая коробка передач Jatco.
Внешне в обновленном Kaptur изменений очень мало, а больше всего их в салоне и технической части. В интерьере изменили очень много, например, появилась новая мультимедийная система, новые дополнительные опции, новый руль и кресла.
Также в новинке полностью изменилось рулевое управление, которое теперь оснащено электромеханическим усилителем и регулировками по углу наклона и вылета.
Внешне новую версию можно будет узнать по хромированным вставкам на радиаторной решетке и новым колесным дискам.
Также автопроизводитель расширил палитру цветов, где вариант с синим цветом кузова и серебристой крышей.
Первым в продажу поступит лимитированная серия Edition One, созданная на базе максимальной комплектации со 150-сильным турбомотором.
Эту версию кроссовера с полными приводом оценили в 1 515 000 рублей, а за 1 440 000 рублей предложат такое же исполнение, но с передним приводом. Позже появятся базовые комплектации, но цены на них озвучат в начале июня.