Renault представила новый кроссовер Renault Kaptur

Renault сегодня провела презентацию обновленного кроссовера Kaptur. Показ модели для российского рынка состоялся онлайн, и старт продаж модели тоже будет онлайн через официальный сайт компании.

Renault Kaptur теперь создан на платформе Arkana. От этого купеобразного кроссовера модели еще достался 1,33-литровый 150-сильный турбомотор, пришедший на смену 2,0-литровому атмосферному агрегату.

Базовый 1.6 мощностью 114 л.с. оставили в строю, а он как и ранее, будет предлагаться с механической или бесступенчатой трансмиссией, а вот для турбомотора будет доступна только бесступенчатая коробка передач Jatco.



Внешне в обновленном Kaptur изменений очень мало, а больше всего их в салоне и технической части. В интерьере изменили очень много, например, появилась новая мультимедийная система, новые дополнительные опции, новый руль и кресла.

Также в новинке полностью изменилось рулевое управление, которое теперь оснащено электромеханическим усилителем и регулировками по углу наклона и вылета.

Внешне новую версию можно будет узнать по хромированным вставкам на радиаторной решетке и новым колесным дискам.

Также автопроизводитель расширил палитру цветов, где вариант с синим цветом кузова и серебристой крышей.

Первым в продажу поступит лимитированная серия Edition One, созданная на базе максимальной комплектации со 150-сильным турбомотором.

Эту версию кроссовера с полными приводом оценили в 1 515 000 рублей, а за 1 440 000 рублей предложат такое же исполнение, но с передним приводом. Позже появятся базовые комплектации, но цены на них озвучат в начале июня.