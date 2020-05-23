Компания KIA в России представит несколько новинок, о которых рассказал представитель российского офиса бренда журналистам.



В частности, были названы сроки выхода моделей KIA Sorento и Mohave в России, а еще анонсирован старт продаж кроссовера KIA XCeed и появление Seltos в базовой комплектации.

Так, новое поколение кроссовера Sorento доберется до россиян только во втором полугодии, а ближе к концу года планируется начать продажи рамного внедорожника Mohave.

Кроссовер KIA XCeed, подробно о котором уже сообщалось ранее, поступит в продаже в июне, а также скоро в продаже появится самый доступный вариант Seltos.