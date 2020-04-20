В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos

Kia свой новый кроссовер Seltos начала собирать в январе текущего года, но вначале с калининградского предприятия сходили только экземпляры в средних и топовых комплектациях.

Базовые версии обещали начать производить позже.

Теперь автопроизводитель официально объявил, что в Калининграде начали производство базовой версии с 16,литровым MPI, который будет предложен с механической или автоматической коробкой передач.

Также пресс-центр Kia написал, что автозавод, где осуществляется выпуск Seltos, перевели на полный производственный цикл со сваркой и окраской кузова.

Ранее модель собирали крупноузловым методом. Новый метод сборки стал возможным после снятия с производства прошлого поколения седана Cerato Classic.