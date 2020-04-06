Новый компактный кроссовер Kia Seltos уже продается на российском рынке.



Недавно автопроизводитель раскрыл статистику по продажам новинки за первый месяц с момента появления.

Как стало известно, за месяц дилеры марки реализовали 1 232 новых автомобиля, а в целом кроссовер Kia Seltos собрал в России более 4 тыс. заказов.

С такими показателями модель вошла в пятерку самых продаваемых среди моделей бренда.

Напомним, что кроссовер представлен в России с несколькими силовыми установками по цене от 1 099 900 рублей. Самая дорогая комплектация предлагается за два миллиона рублей.

Источник: gazetadaily.ru.