В РФ начали производство нового кроссовера Kia XCeed

О появлении нового кроссовера от компании Kia было известно еще в прошлом году. Также компания сертифицировала этот автомобиль для продаж на российском рынке.



Сегодня автопроизводитель официально объявил о начале производство нового кроссовера Kia XCeed в РФ, а точнее на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Эта модель кроссовера от обычного Ceed отличается увеличенным дорожным просветом, а также пластиковыми накладками, расположенными по периметру кузова.

Согласно документу ОТСС, в продаже Kia XCeed появится с двумя силовыми установками, а это 1,4-литровый турбированный двигатель с отдачей 140 л.с. и 1,6-литровый 200-сильный ДВС.

Среди трансмиссий предложат только семискоростной робот с двумя сцеплениями, а система привода будет только на переднюю ось.

Что касается старта продаж, то он состоится 1 июня и тогда же назовут цены и комплектации новинки.