Kia представил новый кроссовер Kia Sorento

Kia представила европейскую версию Sorento и полностью раскрыла все спецификации модели, в том числе стало известно, с какой гибридной силовой установкой кроссовер будет предлагаться.

В основе Kia Sorento лежит совершенно новая платформа, которая позволяет создавать как обычные, так и гибридные версии автомобилей.

В отличие от предыдущей версии новый Sorento стал на 10 мм длиннее, при этом колесная база кроссовера была увеличена на 35 мм, и теперь она составляет 2815 миллиметров.

Несмотря на увеличение в размерах, кроссовер стал на 80 кг легче предшественника.

В Европе новинка будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором и 60-сильным электрическим двигателем, который питается от блока батарей на 1,49 киловатт-часа.

Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 230 л.с. при 350 Нм крутящего момента.

Позже корейская компания обещает выпустить подзаряжаемый гибрид. В дилерских центрах еще предложат дизельную версию Sorento, у которой под капотом будет 2,2-литровый ДВС мощностью 200 л.с. и 440 Нм крутящего момента.

Известно, что в США Kia Sorento будет доступен с бензиновым турбодвигателем объёмом 2,5-литра. Мощность данного агрегата составляет 281 л.с.

У Sorento в списке оборудования числится система дистанционного управления парковкой, система удержания в полосе движения, системы контроля «слепых» зон, кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения фронтальных столкновений.