Kia сертифицировала для РФ новый Kia Mohave

Новое поколение внедорожника на российском рынке появится в шести- и семиместной версией.



При этом пока дата старта продаж неизвестна. В отличие от предшественника новый Kia Mohave получил обновленную внешность и совершенно новый салон. На российском рынке он будет представлен с трёхлитровым турбированным дизелем.

Его мощность, как указано в ОТТС, работая в паре с восьмискоростным автоматом составит 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 549 Нм.

Для автомобиля предложат полноприводную систему. В списке оснащенности российской версии указан климат-контроль, зеркала заднего вила с подогревом и электроприводом, светодиодная оптика, а также мультимедийная система с сенсорным экраном и 12,3-дюймоава панель приборов.

Помимо этого, в оборудовании указан проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.