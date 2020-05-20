17 новых моделей представит «АвтоВАЗ» до 2026 года

До 2026 года российский автогигант выпустить 10 новых моделей, а еще семь получат рестайлинг.

Об этом рассказал глава отдела Lada B/C Алексей Лихачев во время конференции Тольяттинского госуниверситета.

По словам представителя «АвтоВАЗа», в течение шести лет будут выпущено 17 новых моделей.

Семь из них появятся в течении двух лет. В частности будет произведён рестайлинг семейства Vesta и Largus, а еще пять моделей окажутся новыми.

С 2023 по 2026 года автопроизводитель выпустить еще пять новых моделей и пять обновит.

О новых моделях Лихачев сообщать не стал, но предположительно среди них будет новое поколение Lada 4х4, а также Lada Van, в основе которого ляжет Renault Dokker.

Ранее «АвтоВАЗ» в Роспатенте зарегистрировал три новых торговых марки — Tensa, Forta и Kayna.

Эти названия были поданы в категориях «автомобили» и «игрушки».