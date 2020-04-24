АвтоВАЗ в 2020 году представит минимум три новинки

Все новинки российский автогигант планировал презентовать в рамках автосалона в Москве, который по традиции проходит в августе.

Однако в 2020 году мотор-шоу отменили в связи с коронавирусом. Теперь все новинки компания представит онлайн. Уже известно, что россиян ждет премьера как минимум трех важных новинок.

Среди них будет обновленная Лада Веста, а также рестайлинговвый Ларгус. Кроме этого, в модельный ряд войдет внедорожник Chevrolet Niva.

Последний, как ожидается, получит не только шильдики Лада, но и дизайн в Х-стиле, однако последний пока не подтвержден.

Еще есть предположение, что «АвтоВАЗ» представит концепты нового поколения LADA Granta и LADA 4×4, сообщила «Российская газета».