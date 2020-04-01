Российский автогигант уже работает на обновлением автомобиля Lada Vesta.

Условно модель называют Lada Vesta FL и уже появляются подробности о том, какие изменения должны произойти в автомобиле.

Как стало известно «Лада.Онлайн», у новой Lada Vesta FL появятся светодиодные фары, а если данные окажутся правдивыми, то Веста будет первой Ладой с такими фарами.

Ожидается, что автомобиль получит еще и измененной решетку радиатора, оптику, бамперы и даже крышку багажника.

Плюс ко всему для автомобиля предложат колесные диски нового дизайна.

Что касается интерьера, то там должна появится новая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и измененная центральная консоль.

Ранее были данные, что обновленную Весту представят в конце года, а в продажу она поступит только в следующем году.