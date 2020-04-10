Появилось изображение салона обновленного Lada Largus

Lada Largus Facelift уже собирают на предприятии «АвтоВАза». В частности, автопроизводитель выпускает автомобили для тестирования.



При этом официальной презентации модели еще не было, но в Сети регулярно появляются новые сообщения.

Так, например, недавно было опубликовано фото, на котором показали сидения обновленного Lada Largus. Теперь появилось первое изображение салона обновленного Lada Largus.

В частности, «Российской газетой» показан рендер на основе уже имеющихся подробностей. Так, уже известно, Ларгусу достанутся сидения, комбинация приборов, блок климатической установки, аудио-и и мультимедийная системы, а также подлокотник и руль от XRay Cross.

При этом передняя панель будет иметь некоторые сходства с Дастером, а дверные карты и накладки ручек закрывая окажутся полностью оригинальными. Если говорить о внешность, то Ларгус будет иметь фирменный Х-стиль Лад.

Еще были данные о появлении линзованных фар от Datsun, новых задних фонарях и модернизированном бампере. Среди дополнительных опций могут предложить камеру заднего вида, а также задний и передний парктроники.

Также опциональным станет обогрев лобового стекла, а еще будут датчики дождя и света. По предварительным данным, обновленный Lada Largus выйдет осенью, а его технические характеристики останутся прежними.