Обновленный Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Lada 4×4 Bronto также как обычный внедорожник получит обновление и модернизированный салон.



Ранее все модификации внедорожника 4х4 были обновлены, но изменениям не подвергся Lada 4×4 Bronto. Однако ситуация скоро изменится и модель получит модернизацию.

Как выяснили журналисты портала «Лада Онлайн», обновленный Lada 4×4 Bronto появится в середине 2020 года.

Стоит отметить, что Lada 4×4 Bronto представлен на рынке с 2017 года, а его выпуском занимается дочерняя компания АвтоВАЗа — компании «ВИС-Авто».

Салон обновленного Lada 4×4.

Эта модификация отличается от обычного внедорожника увеличенным дорожным просветом, а также усиленным задним мостом и еще для него можно заказать шины доя езды по грунтовым покрытиям.

Сейчас актуальный вариант Lada 4×4 Bronto не выпускают и готовятся к запуску обновленной версии.