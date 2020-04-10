Обновленный Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Lada 4×4 Bronto также как обычный внедорожник получит обновление и модернизированный салон.
Обновленный Lada 4×4 Bronto появится в середине 2020 года
10.04.2020 21:08
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Ранее все модификации внедорожника 4х4 были обновлены, но изменениям не подвергся Lada 4×4 Bronto. Однако ситуация скоро изменится и модель получит модернизацию.
Как выяснили журналисты портала «Лада Онлайн», обновленный Lada 4×4 Bronto появится в середине 2020 года.
Стоит отметить, что Lada 4×4 Bronto представлен на рынке с 2017 года, а его выпуском занимается дочерняя компания АвтоВАЗа — компании «ВИС-Авто».
Салон обновленного Lada 4×4.
Эта модификация отличается от обычного внедорожника увеличенным дорожным просветом, а также усиленным задним мостом и еще для него можно заказать шины доя езды по грунтовым покрытиям.
Сейчас актуальный вариант Lada 4×4 Bronto не выпускают и готовятся к запуску обновленной версии.
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