Начали производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Еще в середине марта стало известно, что дочерняя компания «АвтоВАЗа» готовит к выпуску внедорожный пикап Lada 4×4.



Теперь тольяттинская компания «ВИС-Авто» организовала выпуск машины, созданной на базе пикапа ВИС-23461.

В нем использовались детали от трех моделей, а именно LADA 4×4, LADA 4×4 Bronto и LADA Priora. От ВИС-23461 технически новинка отличается только наличием огромных шин низкого давления и бортовыми редукторами. В остальном это тот же ВИС-23461.

При этом в новом снегоболотоходе есть независимая пружинная подвеска, редуктор, мосты от LADA 4×4 Bronto и полный привод с блокировкой дифференциала.

В движение пикап приводится 83-сильным ДВС объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятискоростной механикой. Интерьер автомобиля выполнили в стиле дорестайлингового варианта LADA 4×4.