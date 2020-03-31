Как известно Chevrolet Niva скоро появится в модельном ряду Lada, а прежде чем это случится, автомобиль подвергнется небольшому рестайлингу.
На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva
31.03.2020 16:24
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Подробности о том, как изменится внедорожник официально не раскрывают, но ранее были слухи, что у него может появится передок в Х-стиле.
Между тем корпоративное издание «Волжский автостроитель», раскрыло некоторые подробности о сборке Chevrolet Niva.
В частности, было сказано, что на GM-Avtovaz пока будут оставаться системы оценки качества прежние, но в дальнейшем качество будут оценивать по стандартам «АвтоВАЗа».
Сейчас на предприятии GM-Avtovaz осуществляется сборка 110 автомобилей каждый день. В среднем один внедорожник собирается за четыре часа.
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