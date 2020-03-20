«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

В Тольятти на главной сборочной линии был замечен кузов обновлённого внедорожника Niva, который был направлен на тестовую сборку.

Напомним, «АвтоВАЗ» полностью выкупил GM-AVTOVAZ, и теперь Chevrolet Niva будут выпускать с шильдиком «Lada».

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.

Презентация новой «Нивы» скорее всего пройдет на Международном Московском автосалоне в августе, тогда как в продажу внедорожник должен поступить к концу 2020 года.

Позже паблик For Friends & Для Друзей написал, что кузов направили на третью линию, где сейчас собирается Lada 4×4.