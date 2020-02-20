LADA Granta получила более мощный двигатель

Lada Granta получила новый 1,8-литровый мотор мощностью 117 л.с. при 164 Нм крутящего момента. За такой мотор нужно заплатить 35 тыс. рублей.

Новый двигатель был сделан за счет увеличенного радиуса кривошипа коленчатого вала, а это дало возможность увеличить ход поршней, пишет «РГ».

Для сравнения стандартный 1,6-литровый ДВС 21127, который и подвергся модернизации, выдает 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента.

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.

При этом отмечается, что расход топлива с увеличением мощности будет на прежнем уровне.

При заказе версии с 1,8-литровым мотором клиенту придется ожидать пять дней.