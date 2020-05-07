Названия новых моделей Lada запатентовал «АвтоВАЗ»

Российский автопроизводитель зарегистрировал новые товарные знаки, причем в базе они числятся в категориях «автомобили» и «игрушки».

Документ опубликован в базе Ростпатента 29 апреля 2020 года. В нем указаны товарные знаки Tensa, Forta и Kayna.

Стоит отметить, что их могут использовать как в названии автомобилей, так и в сувенирной продукции, поэтому указана категория «игрушки».

Названия закреплены на «АВТОВАЗом» на 10 лет с возможностью дальнейшего продления свидетельства.

Ранее «АВТОВАЗ» регистрировал такие товарные знаки как Кам4атка, Svoboda, Kvest, Xcite, Excite, X Path, Onega, Binar, Antiga, Expira, XRave, Preosa и XRay X.