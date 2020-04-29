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Новое поколение Lada Granta выпустит «АвтоВАЗ»

Новости
29.04.2020 21:25
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Российский автогигант сменит поколение популярному автомобилю Lada Granta.

Новое поколение Lada Granta выпустит "АвтоВАЗ"
Еще в прошлом году сообщалось, что предварительно «АвтоВАЗ» выпустит новую генерацию автомобиля в 2021 году.

Недавно журналисты «За рулем» сообщили, что новое поколение будет выпущено в ближайшие два года, а еще они выяснили, что в основе автомобиля расположится платформа В0.

В отличие от предшественника модель окажется больше, а в ее салоне обязательно появится новое рулевое управление.

Кроме этого, Lada Granta будет оснащена доработанной подвеской и задними тормозами от Рено Логан.

Моторная гамма следующего поколения будет представлена теми же 1,6-литровыми агрегатами с отдачей от 87 до 106 л.с.

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