Начали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross

Российский автогигант объявил о старте продаж самой дорогой комплектации своего хэтчбека Lada Xray Cross.



Новинка с приставкой к названию Instinct получила ценник 988 900 рублей и предлагается для заказа онлайн на официальном сайте компании.

Напомним, что недавно компания запустила систему онлайн-заказа автомобилей. Для того, чтобы купить машину, нужно оставить заявку на сайте lada.ru, после чего менеджеры будут связываться с клиентом и при необходимости еще могут провести презентацию по телефону.

В случае, когда клиент решился на покупку, он совершает оплату и выбирает удобный для него способ забрать машину.

Что касается Lada Xray Cross Instinct, то новая комплектация будет отличаться наличием «Яндекс.Авто», а такой мультимедийный комплекс в автомобилях Лада появится впервые.

Отличаться автомобиль внешне будет черной крышей, такого же цвета корпусами зеркал и дисками также черного цвета с алмазной шлифовкой.

В салоне появится особая обивка сидений, а ручки дверей будут иметь эффект глянца. Что касается новой для Лад мультимедийной системы, то она получит 8-дюймовый экран и поддержку голосового помощника «Алиса».

Также в системе есть разные сервисы, в числе которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекc.Музыка», «Яндекс.Заправки», Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка».