Предположительно этой новинкой может стать минивэн, слухи о котором были ранее в Сети.
«АвтоВАЗ» может выпустить новую большую модель
О том, что «АвтоВАЗ» может выпустить новую большую модель стало известно благодаря видео с завода, где показали закрытые чехлами машины.
Одна из них явно больше, чем существующие модели российского бренда.
Есть предположение, что это может быть минивэн типа Volkswagen Multivan или Opel Zafira Life. С другой стороны это может быть и большой кроссовер.
В любом случае это лишь предположения, но определенно можно сказать, что некая новинка все-таки готовится.
Между тем, напомним, что в планах российского автогиганта до 2027 года выпустить семь новинок, которые будут относиться к классам В и С.
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