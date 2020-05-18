Предположительно этой новинкой может стать минивэн, слухи о котором были ранее в Сети.



О том, что «АвтоВАЗ» может выпустить новую большую модель стало известно благодаря видео с завода, где показали закрытые чехлами машины.

Одна из них явно больше, чем существующие модели российского бренда.

Есть предположение, что это может быть минивэн типа Volkswagen Multivan или Opel Zafira Life. С другой стороны это может быть и большой кроссовер.

В любом случае это лишь предположения, но определенно можно сказать, что некая новинка все-таки готовится.

Между тем, напомним, что в планах российского автогиганта до 2027 года выпустить семь новинок, которые будут относиться к классам В и С.