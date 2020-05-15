Компания Hyundai рассказала о новых моделях для России

В компании Hyundai несмотря ни на что планируют расширять модельную линейку на территории РФ.

Одной из ближайших новых моделей станет флагманский внедорожник Palisade. Как рассказали представители компании, этот автомобиль должен поступить в продажу в начале осени.

Еще одной новинкой станет следующее поколение Hyundai Elantra, но о сроках его выхода информации пока нет.

Однако было сказано, что этот седан уже проходит сертификацию на территории РФ.

Новых моделей от Hyundai больше не ожидается, но при этом планируется запуск в нашей стране нового кроссовера от премиального бренда Genesis.

Речь идет о новинке Genesis GV80, а еще от этой марки будет представлен в России седан G80 нового поколения.