Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80



Теперь автомобиль готовится к выходу на американский рынок, где были объявлены цены.

На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.

Минимальная стоимость полноприводного варианта автомобиля составит 54 650 долларов или 3,7 млн рублей, а максимально укомплектованная комплектация получила ценник 70 950 долларов или около 4,8 млн рублей.

Линейка двигателей кроссовера представлена двумя установками объёмом 2,5 и 3,5 литра. Их мощность составляет 305 и 375 л.с. соответственно.

Работают ДВС с 8-скоростной автоматической КП. В базовой комплектации Genesis GV80 уже будет 10 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, система запуска двигателя с кнопки, мультимедийная система с 14,5-дюймовым экраном и многое другое.

Напомним, что Genesis GV80 приедет и на российский рынок.