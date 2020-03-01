Названы автомобили, покинувшие Россию с начала 2020 года

С начала года с российского рынка ушло несколько автомобилей, но при этом в этот же период появилось намного больше новых и обновленных моделей.



Так, за период январь-февраль 2020 года российский авторынок покинули две модели. Среди ни оказались кроссовер Chery Tiggo 2 и пикап Foton Tunland.

Еще две модели потеряли часть комплектаций и это Geely Emgrand 7 и LADA 4×4, сообщают специалисты сайта «Цена Авто».

Что касается новинок, то их оказалось немало.

Среди них новый компактный кроссовер Skoda Karoq, американский полноразмерный внедорожник Cadillac XT6, а если говорить об обновленных моделях, то тут в списке оказался седан Datsun on-DO, внедорожник LADA 4×4, Toyota Corolla и Lifan X70. Последний вернулся на рынок спустя 1,5 года отсутствия.